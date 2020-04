Goed nieuws voor fans van "W817": de film komt er met dank aan de duizenden fans

In de film komen de oude vrienden elkaar terug tegen op het huwelijksfeest van Carlo. Ze waren elkaar na hun studies uit het oog verloren en volgden elk hun dromen en passies. Tijdens een zeer geanimeerd weekend ontdekken Steve, Birgit, Zoë, Tom en Jasmijn dat er in al die jaren veel en weinig veranderd is. Maar waar is Akke? En wat is Carlo eigenlijk echt van plan?