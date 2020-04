Werkgeversorganisatie roept op om terug te gaan werken: “Bedrijven in de problemen, betekent gezinnen in de problemen”

“Sinds het begin van de crisis was zo’n 25% van de bedrijven stilgevallen”, kadert Moerman. “Daarvan is nu 1 op 5 gelukkig aan het bekijken of ze weer kunnen opstarten. Veel bedrijven deden de boeken toe omdat er in het begin veel verwarring was over wat mocht en wat niet. Maar eigenlijk is het heel duidelijk: elk bedrijf mag werken, behalve restaurants en winkels. Elk ander bedrijf dat telewerken mogelijk maakt of ervoor zorgt dat er voldoende afstand gehouden kan worden op de werkvloer, kan blijven draaien. We vragen dan ook met klem om dat te doen.”