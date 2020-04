Luisteraar Lucienne na versoepeling maatregelen Zorgbedrijf Antwerpen: “Ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik boodschappen mag doen”

Luisteraar Lucienne Clabots (74) verblijft in woonzorgcentrum ’t Dokske in Merksem. Ze was dolgelukkig toen ze te horen kreeg dat ze haar serviceflat weer buiten kon. “Gisteren kregen we het nieuws dat we terug buiten mogen komen. Ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik boodschappen mag doen”, vertelt ze in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.

“Ik woon in een serviceflat en die is een paar dagen op slot geweest. Dat was even op m’n tanden bijten en hopen dat het in orde kwam”, zegt Lucienne. “Voor mij viel het nog mee, want ik heb een goede vriendin die nog boodschappen voor mij kon doen. Er zitten hier mensen die niemand anders hebben en dan is het wel even afzien.”