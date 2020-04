Zorgcentra kunnen via website oproepen welk materiaal ze dringend nodig hebben

Heel wat woonzorgcentra en ziekenhuizen raken moeilijk aan materialen om zich te beschermen tegen het coronavirus. Daarom hebben Universiteit Hasselt en hogeschool PXL een website opgestart waarop instanties kunnen melden welke materialen ze nodig hebben en kan je in de andere richting ook je materialen aanbieden. “We zagen dat heel wat mensen beschikken over een 3D-printer en in deze periode heel wat tijd hebben. Met de website proberen we de krachten te bundelen en een hele omgeving aan het maken om iedereen te voorzien van hun noden,” zegt Steven Nagels, ingenieur van Universiteit Hasselt.