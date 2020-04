250 euro boete voor koppel uit Halen dat wilde shoppen in Maastricht

In Vroenhoven in Riemst heeft de politie gisteren een taxi met twee passagiers tegengehouden aan de grensovergang met Nederland. Het ging om een koppel uit Halen dat over de grens in Maastricht wilde gaan shoppen. De man en vrouw kregen een boete van 250 euro voor de niet-essentiële verplaatsing.

Ook op de Bilzersteenweg in Hoeselt werd een auto met twee mensen tegengehouden. Omdat de passagier geen geldige reden kon geven voor de verplaatsing, kreeg ook hij een boete van 250 euro.