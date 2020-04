7.000 kijkers voor online misviering Zottegem, pastoor is blij: "Normaal maar 700 mensen in onze kerken"

Door de huidige situatie kunnen er geen openbare eucharistievieringen plaatsvinden, want dat zou een vorm van samenscholing betekenen. Verschillende pastoors besloten daarom om de mis tijdelijk online uit te zenden. Ook pastoor-deken Hans Vandenholen uit Zottegem ondernam actie: "Ik vind het belangrijk om pastoraal nabij te zijn, om de mensen kracht en vertrouwen te geven, om hen te bemoedigen. Daarom heb ik besloten om de zondagsmis te livestreamen."

"We zenden één viering uit voor het volledige dekenaat. Achter gesloten deuren, in een kapel vlakbij de kerk. We gingen het eerst een keer proberen op zondag 22 maart, de eerste zondag van de lockdown. De kwaliteit van het geluid kon blijkbaar wat beter, maar er keken toen toch al zo'n 800 mensen. Dat vond ik eerlijk gezegd ook al heel veel. Want op een gewone zondag hebben we in totaal zo'n 700 à 800 kerkgangers, verdeeld over alle parochies van het dekenaat van Zottegem", vertelt de pastoor.