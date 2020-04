7 coronabesmettingen in Woonzorgcentrum Salvator in Hasselt

In Woonzorgcentrum Salvator in Hasselt zijn er momenteel zeven besmette bewoners. Vijf van hen hebben geen symptomen, maar werden toch getest omdat hun kamer grenst aan de kamer van een coronapatiënt. “We hebben ze getest omdat we ervan uitgingen dat ze eventueel in aanraking gekomen waren met de besmette bewoners”, vertelt voorzitter Rudy Mattheus. "Twee bewoners liggen in het ziekenhuis, maar bij eentje is dat omdat ze een breuk heeft. Dat heeft dus niets te maken met corona." De coronapatiënten blijven in quarantaine op hun kamer.