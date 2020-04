20 Limburgse coronapatiënten naar ziekenhuizen in andere provincies vervoerd

Er kan beslist worden om patiënten naar een iets verder gelegen ziekenhuis te sturen, waar nog meer bedden beschikbaar zijn, maar ook binnen de ziekenhuisnetwerken kan onderling herverdeeld worden. Patiënten van het ene ziekenhuis naar het andere vervoeren, gebeurt pas zodra 75 procent van de bedden op intensieve zorgen bezet is in een ziekenhuis. "Het is een noodrem die we gebruiken om ervoor te zorgen dat er altijd een buffer van 25 procent vrij is", zegt Eyckmans. "Die buffer is nodig om de druk op het personeel niet nog hoger te leggen en omdat we willen dat er voor patiënten die heel snel achteruitgaan wel altijd plaats vrij is in het dichtstbijzijnde ziekenhuis."