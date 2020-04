Belgische al 2 weken vast in Peruaans hostel: "Als we naar buiten willen, staan militairen klaar voor de deur"

Intussen begint de "opsluiting" in het hostel alsmaar ondraaglijker te worden voor Laura Campos. "De omstandigheden worden zeer problematisch aangezien de werknemers zelf ook ziek aan het worden zijn. Het wordt dus met de dag moeilijker om zelf niet besmet te worden." Volgens Campos is de straat van het hostel ook volledig afgezet door militairen, "als we toch een stap buiten het hostel zetten, staan de militairen en politie klaar". "We riskeren ook een celstraf van 5 à 10 jaar als we ons niet aan de regels houden."

De toeristen zijn niet alleen verplicht in het hostel te blijven, er wordt hen ook aangeraden om in hun kamers te blijven. "Dat zijn slaapkamers met 4, 6, 8, 10 of zelfs 14 mensen, wat de situatie soms zeer onleefbaar maakt." Campos benadrukt dat ze goed geholpen wordt door het Belgische consulaat, maar beseft dat ons land mogelijk tegenstrijdige informatie krijgt van de Peruaanse overheid. Toch hoopt ze dat "de Belgische diplomatie samen met de Peruaanse overheid tot een oplossing kan komen en voor duidelijkheid kan zorgen, zodat ik ook zelf snel naar huis kan gaan.