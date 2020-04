Voormalig VBO-voorzitter Philippe Bodson overleden aan coronavirus 

Van 1987 tot 1990 was hij voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). In de bankenwereld was Bodson actief als lid van de raad van bestuur van Fortis en de Generale Maatschappij van België. In 2001 was hij voor een korte periode CEO van Lernout & Hauspie, een spraaktechnologiebedrijf dat later dat jaar failliet ging.

Bodson was ook enkele jaren politiek actief bij de MR. Voor die partij zetelde hij van 1999 tot in 2003 als rechtstreeks gekozen senator in de Senaat.