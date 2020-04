Damme vangt dan toch vluchtelingen op, maar onder voorwaarden

Er zijn wel afspraken gemaakt om de opening van het centrum in Sijsele zo veilig mogelijk te laten gebeuren. In de eerste week zullen er bijvoorbeeld maar een 45-tal asielzoekers verblijven. Ze zullen toekomen verspreid over 3 dagen, telkens in groepjes van 15. Iedereen die er verblijft is ook medisch onderzocht en niemand mag het centrum uit, tenzij voor essentiële verplaatsingen.