Digitaal veegplan Mechelen brengt volle vuilbakken en droge bloemenperken in kaart

Mechelen is de eerste Belgische stad die een digitaal veegplan in gebruik neemt. “Dit nieuwe online platform brengt de afgelegde routes in kaart en geeft aan welke taken er nog moeten gebeuren”, zegt schepen van openbare werken Patrick Princen (Groen). Zo kunnen netheidsdiensten via de computer volgen welke vuilbakken er bijvoorbeeld vol zijn en welke planten er dringend water nodig hebben.

Door het digitaal veegplan kan er efficiënter gewerkt worden. “Op deze manier kan het werk beter ingepland, opgevolgd en bijgestuurd worden”, aldus Princen. “Meldingen van burgers kunnen beter behandeld worden en de verbeterde werking zorgt ervoor dat ook onze medewerkers meer tevreden zijn. Hun werk wordt zichtbaarder voor zichzelf en voor hun leidinggevende.”