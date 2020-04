Extra middelen voor veilig werk in dienstenchequesector: wat moet u weten als u dienstencheques gebruikt?

Voorts zullen dienstencheques die dreig(d)en te vervallen in maart of april drie maanden langer geldig blijven. Ook cheques die vervallen in mei of juni worden verlengd tot eind juli. Hilde Crevits zegt dat de maatregelen nodig waren: "De dienstenchequesector staat onder druk en daarom was het nodig om tijdelijk een aantal maatregelen te nemen. We hebben richtlijnen opgesteld voor de ondernemingen, werknemers en gebruikers om veilig te kunnen werken en besmetting te voorkomen."