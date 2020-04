Er komen 21 trajectcontroles bij op Vlaamse gewestwegen, ontdek ze hier

Waar een trajectcontrole precies komt, wordt bepaald op basis van een objectieve methodiek waarbij de meest recente ongevallendata en gereden snelheid gebruikt wordt.

"Dit leverde een prioriteitenlijst op van 21 trajectcontroles langs gewestwegen in Vlaanderen. Nieuw hierbij is dat vanaf nu trajectcontroles op gewestwegen afgestemd worden met de desbetreffende lokale besturen. Er is dan ook in gesprek gegaan met de steden en gemeenten en minister Lydia Peeters wil dit in de toekomst ook op deze manier verder uitrollen," luidt het in een persbericht.

Vlaams minister Lydia Peeters weet dat lokale besturen een goede kijk hebben op de zaak en noemt hun input waardevol: “Het heeft geen zin om een trajectcontrole uit te rollen in een welbepaalde gemeente als het lokale bestuur er een andere mening op nahoudt."

De extra controles passen in "Vision Zero": nul verkeersdoden tegen 2050.



Kijk op de kaart waar de nieuwe trajectcontroles zich bevinden. Verderop vindt u een gedetailleerde lijst.