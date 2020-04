Francis en Simonne vieren gouden huwelijksjubileum door het raam van woonzorgcentrum

In woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel hebben Francis en Simonne gisteren hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Dat gebeurde iets anders dan verwacht, want door de coronamaatregelen konden ze niet fysiek in dezelfde kamer zijn. Gelukkig hadden ze daar in het woonzorgcentrum iets op gevonden: een feestje achter het raam.