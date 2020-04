Frans antiterreurparket opent onderzoek naar mesaanval

De vermoedelijke dader is een man van Soedanese origine, geboren in 1987. Hij viel verscheidene mensen met een mes aan. Twee mensen overleefden de steekpartij niet. Vier anderen raakten gewond.

Het nationale antiterreurparket opent een onderzoek naar "moord en poging tot moord in het kader van een terroristische onderneming" en "criminele terroristische bendevorming".

Volgens het PNAT duiden de eerste elementen van het onderzoek op een moordzuchtig parcours dat erop gericht was de openbare orde ernstig te verstoren met intimidatie of terrorisme. Ook troffen de speurders bij een huiszoeking documenten van religieuze inslag aan waarin de auteur zich erover beklaagt in "een land van ongelovigen" te wonen.