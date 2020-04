Geitestoet in Wilrijk uitgesteld tot september volgend jaar

Er werd beslist om de Geitestoet te verplaatsen naar 19 september volgend jaar. Dat is een beslissing waar ook het Wilrijkse districtsbestuur zich in kan vinden. “Door meteen een nieuwe datum te bepalen, maken we duidelijk dat we het grootste evenement van Wilrijk niet loslaten: van uitstel komt zeker geen afstel”, zegt districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA).