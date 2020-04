Honderden personeelsleden stad Oostende technisch werkloos

De stad wil de tijdelijke werkloosheid spreiden over alle personeelsleden, met enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor wie in de zorg werkt. "Het zijn de leidinggevenden die een systeem op poten zullen zetten om die tijdelijke werkloosheid zo correct mogelijk te verdelen", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). De stad probeert het aantal mensen die technisch werkloos zijn ook te beperken door andere taken te zoeken voor wie nu weinig kan doen.