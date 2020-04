Hoop uit Italië: voor het eerst daalt het aantal mensen op intensieve zorg

Momenteel liggen er in Italië 3.994 mensen op intensieve zorg door corona. De druk blijft er dus erg hoog, maar dat zijn er wel ruim 70 minder dan gisteren, een daling met 1,8 procent. Vooral in de zwaar getroffen noordelijke regio Lombardije liggen er nu minder mensen op intensieve zorg. "Dit is belangrijk nieuws, want het laat onze ziekenhuizen toe om even adem te halen", zo verklaarde chef Angelo Borrelli van de civiele bescherming.

De dodentol blijft wel nog stijgen: de afgelopen 24 uur zijn 681 sterfgevallen gemeld. Maar ook daar is een lichtpuntje: het gaat om de laagste stijging in 9 dagen tijd. In totaal zijn nu 15.362 Italianen gestorven aan het nieuwe coronavirus.

De epidemie lijkt zo stilaan op zijn hoogtepunt gekomen in Italië. "Maar dat wil zeker nog niet zeggen dat de kritieke fase achter de rug is", waarschuwen de autoriteiten. Italië zit al 4 weken in lockdown en de maatregelen zullen nog niet meteen versoepeld worden.