Gematigder dan Corbyn en tegen de brexit: nieuwe partijleider Keir Starmer moet Labour weer op de kaart zetten

De nieuwe partijleider is dus Keir Starmer. Hij won de stemming onder de leden van de grootste oppositiepartij van de twee andere kandidaten, Rebecca Long-Bailey en Lisa Nandy. De interne verkiezing van de Labourleider liep door de coronacrisis anders dan gepland. De uitslag had eigenlijk bekendgemaakt moeten worden op een partijconferentie in Londen, maar die is afgeblazen. Partijleden kregen de uitslag nu via het internet te horen.

Starmer was tot nu de schaduwminister voor de brexit bij Labour. (In het Verenigd Koninkrijk stelt de grootste oppositiepartij een schaduwkabinet op met dezelfde bevoegdheden als de echte Britse regering. Een schaduwminister voert dan het woord voor de oppositiepartij over het domein dat hij/zij toegewezen kreeg.) Hij is ook advocaat, gespecialiseerd in mensenrechten.



Starmer wordt als gematigder beschouwd dan Corbyn, die zijn partij sterk naar links duwde. Starmer is ook een verklaard tegenstander van de brexit, maar zal het daar wellicht niet meer over hebben, nu het Verenigd Koninkrijk op 31 januari officieel uit de Europese Unie is gestapt. "De strijd om blijven of uittreden is voorbij", zei hij tijdens een debat in februari.

Starmers belangrijkste taak is nu om Labour opnieuw relevant te maken in de Britse politiek. "Labour ligt aan de beademing, ze leed de zwaarste nederlaag in bijna een eeuw en het herstel moet nog beginnen", zegt VK-correspondente Lia van Bekhoven. Maar de opdracht om Labour opnieuw zichtbaar te maken, komt wel op een moeilijk moment. "Een paar maanden geleden zou de verkiezing van een nieuwe oppositieleider nog groot nieuws geweest zijn, nu heeft de interesse van de Britten en de Britse media zich bijna totaal verlegd naar de coronaepidemie", stelt van Bekhoven vast.