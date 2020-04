Lapt u een coronamaatregel aan uw laars? Dan riskeert u straks een GAS-boete van 250 euro

Intussen hebben verschillende partijen al pistes gelanceerd over steun aan wie in deze coronatijden aan het werk is. Een coronapremie voor het zorgpersoneel en eventueel ook voor wie in supermarkten of in de transportsector aan het werk is, of "coronaverlof" voor ouders die werk en kinderopvang niet langer kunnen combineren. Maar die zaken kwamen vandaag nog niet aan bod.