Testcapaciteit voor corona stijgt tot ruim 10.000 per dag, regering voorziet ook in 20.000 tests voor woonzorgcentra

In de staat New York, de zwaarst getroffen staat in de Verenigde Staten, zijn de afgelopen 24 uur 630 doden geregistreerd. Het gaat om het hoogste aantal doden op een dag tijd. In de staat vielen nu al 3.565 doden door het coronavirus.

"We hebben de piek van de epidemie nog niet bereikt, maar we komen in de buurt", zei gouverneur van New York Andrew Cuomo tijdens een persconferentie. Hij benadrukte dat het aantal doden vooral snel stijgt op Long Island. In totaal werden al 113.704 coronabesmettingen geregistreerd in de staat.

In heel de VS zijn volgens de Johns Hopkins-universiteit al meer dan 278.000 besmettingen geregistreerd, en meer dan 7.000 doden.