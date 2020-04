Oude brandweermaskers omgevormd tot herbruikbare maskers voor zorgpersoneel

“Voorlopig heeft de brandweer nog voldoende FFP2-maskers. Maar om in te spelen op een toekomstig tekort zijn we nu al aan de slag gegaan om oude maskers om te vormen tot beschermende maskers”, vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Het gaat om oude maskers die vroeger gebruikt werden door het HAZMAT-Team, het ‘gaspakkenteam’ dat tussenkomt in geval van incidenten met gevaarlijke stoffen. Dat team draagt een beschermingspak en een speciaal gezichtsmasker, aangesloten op een luchtfles. Dat team heeft nu nieuwe maskers en daarom hebben we besloten om die oude ter beschikking te stellen voor zorgverleners.”

Vooraleer de oude maskers gebruikt worden door ambulanciers en andere zorgverleners worden ze eerst onder handen genomen door het Fablab van de Université Libre de Bruxelles. “Daar hebben ze een 3D-printer waarmee ze een speciaal verbindingsstuk maken voor de maskers”, legt Derieuw uit. Ook het Brusselse universitaire Sint-Pietersziekenhuis draagt haar steentje bij. “Zij zorgen voor de luchtfilters in het masker.”