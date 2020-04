Onlineplatform RUMAG plooit na kritiek over plagiaat, ook Belgische achter "Ik wil naar huis"-slogan bestolen

De nieuwe directie van RUMAG zegt dat het bedrijf "behoorlijk tekort is geschoten" in zijn reactie op de kritiek die het gekregen heeft. "Rumag is brutaal, erg brutaal en soms te brutaal. Als je kritiek hebt op anderen, moet je zelf ook met kritiek kunnen omgaan. Daarom hebben de aandeelhouders en de nieuwe directie besloten elke vorm van plagiaat te veroordelen. Waar dat redelijkerwijze mogelijk is, wil de directie gemaakte fouten herstellen", staat in een persbericht.



Voor het Rode Kruis zal de directie het geld, dat na aftrek van kosten over is, overmaken. RUMAG blijft overigens volhouden dat er "aan goede doelen nog nooit een euro is verdiend en dat dat in de toekomst ook nooit zal gebeuren".