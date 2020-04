Virtueel schoolbezoek met dronebeelden vervangt opendeurdag in Sint-Romboutscollege Mechelen 

“We kregen mails van ouders die de school nog nooit gezien hebben en dat toch graag willen doen voor ze hun zoon of dochter inschrijven. We zijn op turbo-versnelling beginnen nadenken en zijn dan zo tot het virtuele schoolbezoek gekomen.” Via de website van de school kan je een filmpje bekijken dat met een drone werd gemaakt. Je wordt er rondgeleid in klaslokalen, maar ook in het zwembad en in de podiumzaal. “Ik ben zelf onder de indruk van de kwaliteit van de beelden en van hoe goed we onze school hebben kunnen weergeven”, aldus Schroyens.