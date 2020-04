Spaanse conquistadors waren afhankelijk van inheemse smeden voor hun munitie

De periode waarin de site bewoond werd, loopt van ongeveer 1240 tot 1680, zei Hosler, en mogelijk werd ze al vroeger en ook nog later gebruikt.

De site in de staat Guerrero, die Hosler opgegraven heeft gedurende vier seizoenen van veldwerk - voor het werk opgeschort moest worden wegens de activiteiten van een plaatselijk drugskartel -, bevat grote hopen koperslakken, die opgebouwd zijn in de loop van eeuwen van intensief gebruik.

Om echter de eeuwen van onderlinge afhankelijkheid van de twee bevolkingsgroepen, de Spanjaarden en de inheemse specialisten, in deze afgelegen buitenpost te kunnen identificeren, was er een combinatie nodig van de fysieke bewijzen, analyses van de ertsen en slakken op de site, het opvallende archeologische element in het smeltgebied van de oven, het opzoekwerk in de archieven en een reconstructie van de smeltoven.

Eerder onderzoek van de slakken op de site door Hosler en een aantal van haar studenten had aangetoond dat die gevormd waren bij een temperatuur van 1.150 graden Celsius, die nooit bereikt zou kunnen zijn met enkel het systeem van de blaaspijpen en die blaasbalgen zou vereist hebben. Dat helpt om te bevestigen dat de site in gebruik is gebleven nog lang in de koloniale periode, zei Hosler.

De onderzoekers hebben jarenlang geprobeerd de verschillende hopen slakken op de site te dateren en ze hebben daarvoor ook archeomagnetische gegevens proberen te gebruiken, maar ze ontdekten dat die methode niet geschikt was voor dit bepaalde gebied in Mexico. Uiteindelijk bleken de geschreven historische bronnen de sleutel te bieden om wijs te worden uit de grote verscheidenheid aan dateringen, die het eeuwenlange gebruik van de site weerspiegelde.

Documenten die naar Spanje gestuurd werden in het begin van de koloniale periode, beschrijven de beschikbaarheid van plaatselijk geproduceerd koper en de succesvolle tests die de kolonisten uitgevoerd hadden om er bronzen artilleriestukken mee te gieten. Een aantal documenten beschrijft ook de economische privileges voor hun volk die de inheemse koperproducenten geëist en gekregen hadden, op basis van hun gespecialiseerde kennis van de metaalbewerking.

"We weten uit documenten dat de Europeanen er achter waren gekomen dat de enige manier waarop ze koper konden smelten, samenwerken was met de inheemse bevolking die dat reeds volop deed", zei Hosler. "Ze moesten het op een akkoordje gooien met de inheemse smelters."

"Wat er voor mij zo interessant aan is, is dat we in staat zijn geweest om traditionele archeologische methoden te gebruiken, gegevens van de analyse van de materialen zowel als etnografische gegevens [van de smeltoven in een museum in het gebied] en historisch materiaal en materiaal uit de archieven in Portugal, Spanje en Mexico, en dat we al die gegevens van deze verschillende disciplines hebben kunnen samenvoegen tot een verklaring die volkomen solide is."

De studie van professor Dorothy Hosler en Johan Garcia Zaidua is gepubliceerd in Latin America Antiquity. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Massachusetts Institute of Technology.