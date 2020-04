Dit weekend organiseert Vogelbescherming Vlaanderen het jaarlijkse mussentelweekend. De organisatie vraagt iedereen om in de tuin gedurende vijf tot tien minuten huismussen te tellen. Op de website mussenwerkgroep.be zie je hoe je de huismus herkent en daar kan je je resultaat ook invullen. De organisatie hoopt op veel deelnemers, nu we zelf allemaal in ons nest moeten blijven.