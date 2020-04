Woonzorgcentra krijgen 20.000 testkits voor corona

De afgelopen week trokken verschillende woonzorgcentra aan de alarmbel omdat er te weinig kan getest worden op het nieuwe coronavirus. Daardoor is het niet duidelijk hoe de besmetting zich verspreidt in onze rusthuizen. In verschillende woonzorgcentra is het virus trouwens al uitgebroken en zijn er dodelijke slachtoffers gevallen.

Er zijn nu 20.000 testkits gereserveerd specifiek voor de woonzorgcentra. Ruim 11.000 daarvan gaan naar woonzorgcentra in Vlaanderen. Door meer te testen zal de situatie in de woonzorgcentra beter in kaart kunnen worden gebracht. Dat is belangrijk voor de veiligheid van de kwetsbare ouderen die er wonen en voor het personeel dat er werkt. In Vlaanderen wonen om en bij de 70.000 65-plussers in een woonzorgcentrum.

In de testkits zit staalafnamemateriaal om de coronatest bij de rusthuisbewoners uit te voeren, maar ook beschermende kledij voor de bevoegde zorgverlener die de test gaat afnemen. Vanaf dinsdag zullen de testkits worden verspreid, de daaropvolgende dagen zullen de stalen worden afgenomen en de resultaten geanalyseerd.

"Dit zal efficiënt gebeuren zodat we zo snel als mogelijk de situatie in onze woonzorgcentra volledig in kaart hebben en we indien nodig adequate maatregelen kunnen treffen, in nauw overleg met de woonzorgcentra en de zorgverleners. Als we positieve gevallen vinden, is er nu voldoende capaciteit om het volledige woonzorgcentrum te testen", zegt minister De Backer.