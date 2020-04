Kennedy-dynastie opnieuw geteisterd door noodlot: geen hoop meer voor vermisten na kano-uitstap

Maeve Kennedy McKean was ook politiek actief. Ze werkte voor de Democratische senator Dianne Feinstein in Californië en adviseerde de regering-Obama over de aanpak van aids en over mensenrechten. Ze was momenteel de directeur van een gezondheidsprogramma aan de prestigieuze Georgetown University.



Over de roem en rijkdom die verbonden was aan haar achternaam, was Maeve vrij nuchter in een interview met Glamour. "Mensen denken, omdat ik een Kennedy ben, dat ik extreem rijk ben. Ha! Ik heb een geweldige naam, maar als je de vierde generatie bent dan is het geld op. We hebben wel geluk in vergelijking met de gemiddelde Amerikaan."