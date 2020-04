UZ Gent verzorgt Nederlandse coronapatiënt

De patiënt werd gisteren overgebracht vanuit het Zorgsaam ziekenhuis in Terneuzen. "We werken al jarenlang samen met Zeeuws-Vlaanderen in het kader van onze tertiaire zorg", verklaart Lies Ketels. "Ook in deze crisis blijven we solidair met hen en staan we in voor de zorg waar dat nodig is, vandaar dat deze patiënt nu ook werd opgenomen. Er verblijven altijd wel wat patiënten uit Zeeland in onze kliniek, dus dat is nu niet anders. Voorlopig staan er op korte termijn nog geen nieuwe coronatransfers uit Nederland op het programma."



De voorbije week werden ook al enkele Limburgse patiënten overgebracht naar het UZ Gent, omdat in die provincie er stilaan problemen opduiken qua capaciteit. "Wij hebben in het UZ Gent nog meer dan voldoende capaciteit om alle patiënten op te vangen", aldus Ketels. Ook in het AZ Jan Palfijn en in het AZ Sint Lucas, twee andere Gentse ziekenhuizen, verblijven sinds deze week enkele Limburgse patiënten.