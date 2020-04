In september raasde orkaan Dorian over de Bahama's. De ravage was en is nog altijd enorm. Heel wat migranten uit Haïti dreigen veel meer te verliezen dan alleen het dak boven hun hoofd. Ze riskeren gedeporteerd te worden omdat ze geen werk en/of geen huis meer hebben. Reporter Seyi Rhodes was op de Bahama's in de weken na de storm. Bekijk hierboven zijn reportage.