Vrouw (25) uit Zonhoven dood teruggevonden, vriend (36) gearresteerd

In de Schelstraat in Zonhoven is gisteren een vrouw van 25 dood teruggevonden. De vrouw vertoonde sporen van geweld. Het parket onderzoekt nu of dat geweld tot haar dood heeft geleid.

Intussen heeft de politie ook een mogelijke verdachte gearresteerd. Het gaat om de vriend van het slachtoffer, een man van 36 uit Zonhoven. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Daarbij zullen ze maximaal gebruik maken van digitale technologie, fotografie en 3D-laseropnames.

Het Limburgse parket benadrukt dat iedereen die geweld meemaakt of getuige is van geweld, steeds contact kan opnemen met de politie of het oproepnummer 1712 (de Vlaamse hulplijn voor geweld) of via de website https://1712.be/.