Uitzonderlijk personeelstekort bij vuilnisophaaldienst Net Brussel: “Zet PMD en karton niet buiten aub”

Net Brussel, de Brusselse reinigings- en vuilnisophaaldienst, roept de Brusselaars op om hun PMD-afval en papier en karton niet buiten te zetten. Vorige week vroeg de dienst al hetzelfde aan de inwoners van de hoofdstad. De dienst kampt met een groot personeelstekort door uitzonderlijk veel ziektemeldingen.

Net Brussel is daarom niet in staat om PMD-verpakkingen (de blauwe zakken) en het papier en karton (de gele zakken) op te halen. In een persbericht vraagt de dienst om die zakken dan ook binnen te houden. Wie die vraag niet kan naleven, mag zijn zakken wel buiten zetten. Die worden dan samen met het gewone huisvuil, de witte zakken, opgehaald. “Omwille van de volksgezondheid zullen we zakken die toch op de stoep belanden, laten meenemen door de andere ploegen die van dienst zijn,” vertelt woordvoerder van Net Brussel Etienne Cornesse. “De straten moeten immers proper blijven. Bovendien heeft niet iedereen de plaats om afval binnen te stockeren. Maar we vragen de bevolking wel om, wanneer het kan, hun zakken binnen te houden.”