6 nieuwe trajectcontroles in West-Vlaanderen

De Torhoutsesteenweg en de Bruggestraat in Zedelgem en Torhout, de Provinciebaan in Staden, de Provenseweg en de Couthoflaan in Poperinge en de Brugse Baan, de Brugse Steenweg en de Oostendse Steenweg in De Haan en Zuinkerke krijgen binnenkort trajectcontrole. Trajectcontrole is een vorm van snelheidscontrole, maar in plaats van op één plek te flitsen wordt de gemiddelde snelheid berekend van een voertuig over een langere afstand.

De plaatsen waar de nieuwe trajectcontroles komen, zijn onder meer gekozen op basis van het aantal ongevallen. Maar er is ook overlegd met de gemeentebesturen. Minister Peeters: "Het heeft geen zin om een trajectcontrole uit te rollen in een gemeente als het lokale bestuur er een andere mening op nahoudt". Op termijn wil de minister zelfs een systeem uitwerken waarbij gemeenten zelf suggesties kunnen doen voor trajectcontroles op hun grondgebied.

De nieuwe trajectcontroles zouden dit jaar nog geïnstalleerd worden.