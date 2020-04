20-tal woonzorgcentra getroffen door grotere corona-uitbraak

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil nu vooral extra medisch personeel inzetten in de getroffen woonzorgcentra. "Aan de ene kant kijken we naar de thuisverpleegkundigen om hen mee in te zetten in de woonzorgcentra. Daarnaast heb ik een maand geleden al opgeroepen tot de medische reserve. Dat zijn mensen die zich als vrijwilliger aanbieden; artsen, verpleegkundigen of studenten geneeskunde. De directeurs van de woonzorgcentra kunnen daaruit putten."

Gisteren raakte bekend dat de federale overheid voorziet in 20.000 testkits voor de woonzorgcentra. Dat moet de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de rusthuizen beter in kaart brengen.