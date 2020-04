"Kleine boodschap van hoop" in Spanje, voorzichtig positief coronanieuws uit Nederland

Er is voorzichtig positief nieuws uit Spanje. Het aantal overlijdens in de laatste 24 uur lag op 674, ruim 135 minder dan een dag eerder, zo meldde het ministerie van Volksgezondheid vanmorgen. Het is het laagste aantal doden in 10 dagen. "Vandaag kan ik samen met mijn collega's een kleine boodschap van hoop brengen. We zijn op de goede weg en we zullen het virus verslaan", zei Miguel Angel Villaroya van het departement Defensie.

Premier Sanchez heeft in een open brief, die in enkele toonaangevende Europese kranten verscheen, intussen opgeroepen tot Europese solidariteit.

Over de cijfers zei hij dat het nu afwachten is of de curve zich doorzet in de dezelfde positieve zin. Want tijdens het weekend is er een onderrapportering mogelijk, omdat misschien niet alle cijfers even efficiënt doorstromen. Het totale aantal slachtoffers komt voorlopig uit op 12.418, het op een na hoogste aantal ter wereld na Italië. (lees door onder de foto)