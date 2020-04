De Foyer #27: Over strenge politiecontroles en uitgestelde zomersolden

In de kledingsector komen de gevolgen van de lockdown erg hard aan. Online verkoop kan de gevolgen van de winkelsluitingen niet opvangen. En wat met de kortingen en de vraag om uitstel van de koopjesperiode? We ontvangen twee retailers in de studio: Mimi Lamote van Mayerline en Luc Van Mol van ZEB. We praten er ook over met minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V).

En afsluiten doen we met een bijzonder initiatief: Dichters van Wacht. Over live poëzie in tijden van lockdown.