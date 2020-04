Ecuadoraanse regering excuseert zich voor lichamen van coronaslachtoffers op straat: "Dit had nooit mogen gebeuren"

Guayaquil, in het zuidwesten van het land en met bijna 3 miljoen inwoners de grootste stad van Ecuador, is het zwaarst getroffen. De voorbije dagen circuleerden hallucinante beelden op het internet. Daarop is te zien hoe mensen lichamen van coronaslachtoffers zelf over straat slepen. Elders liggen de lijken op de stoep voor de huizen.

"Het is niet altijd duidelijk om te weten welke beelden echt zijn en welke fake", zegt de Belgisch-Ecuadoraanse historica Magaly Rodriguez (KU Leuven). "Maar het staat vast dat de afgelopen dagen honderden mensen zijn gestorven, die niet begraven kunnen worden."

Volgens Rodriguez zijn daar verschillende oorzaken voor. "In de eerste plaats heeft dat te maken met verkeerde informatie die de regering heeft verstrekt, namelijk dat degenen die overlijden aan het coronavirus gecremeerd moeten worden", legt ze uit in "De ochtend" op Radio. "In Ecuador bestaat er echter geen grote traditie van crematies, omdat het een vrij streng katholiek land is. Dus de crematoria zijn heel beperkt, zeker in Guayaquil, er waren dus gewoon niet genoeg crematoria."