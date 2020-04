Hartje van viooltjes voor Corona-slachtoffers in Binkom

In Binkom hebben enkele inwoners na een oproep via de plaatselijke facebookgroep een hartje van viooltjes gemaakt. "We wilden hiermee de slachtoffers en de getroffen families een hart onder de riem steken", zegt initiatiefneemster Sarah Deroost. "We hebben 1000 viooltjes gekregen van een tuincentrum uit Tielt-Winge die de bloemen niet meer kon verkopen omdat de winkel gesloten is", zegt Sarah nog.