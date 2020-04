Hooikoorts of Covid-19? Zo kunt u het onderscheid tussen de allergie en de ziekte maken

"We adviseren patiënten met hooikoorts om zich optimaal te behandelen met de beschikbare medicatie", zegt Hellings. "Het kan dan gaan om antihistaminica in tabletvorm of sprayvorm die de allergische reactie onderdrukken of om cortisonehoudende neussprays. Er is even discussie geweest of die veilig zijn in tijden van corona, maar op dit moment hebben we geen elke aanwijzing dat we die therapie niet meer mogen toepassen."