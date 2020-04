"Hou de fun erin" is de boodschap om wielrenners te motiveren nog te trainen. Zo blijkt uit onderzoek van de UGent

Waar de wielrenners zich moeten voor hoeden is dat het trainen niet 'van moeten' wordt. "We noemen dat in het vakjargon moetivatie." Een gevoel dat ze zichzelf verplichten of dat er een druk is van anderen om te moeten trainen, is niet goed, volgens de wetenschappers. "We zien dat professionele wielrenners meer dan amateurs het gevoel hebben dat het in deze periode van moeten is. Dat is een motivatie die negatieve gevolgen heeft voor de prestaties. Vaak praten wielrenners zichzelf schuldgevoelens aan als ze niet trainen of als ze een training niet afwerken. En als er 1 valkuil blijkt uit dit onderzoek, dan is het dit wel."