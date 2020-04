Britse premier Johnson in ziekenhuis, premier Wilmès over maatregelen: "Hoopgevende cijfers, maar we moeten volhouden"

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, is met 115 toegenomen. Dat zijn er minder dan gisteren, toen waren dat er 164. In totaal zijn in Nederland nu voor zover bekend 1.766 mensen overleden aan COVID-19.



Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen, is met 253 toegenomen tot 6.875. Dat is een pak minder dan gisteren, toen waren er 336 nieuwe ziekenhuisopnames.