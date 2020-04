Mensen volgen advies om niet massaal naar bloesemstreek te trekken

De politie van Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken hield extra controles met de fiets en de motor op de bloesemroutes, maar uiteindelijk hebben we geen bloesemtoeristen tegen gekomen zegt korpschef Steve Provost: "Wij zijn heel tevreden, want we hebben geen enkele vaststelling moeten doen voor toeristen in de bloesemstreek. We hopen dat ook de komende dagen het zo zal blijven."

Er werden wel 8 pv's opgesteld voor niet essentiële verplaatsingen, maar dat waren geen bloesemtoeristen. "Mensen vallen soms nog uit de lucht dat er maatregelen zijn en hebben dan uitvluchten. Maar op dat vlak moeten we streng zijn."