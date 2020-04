Premier Wilmès: "De cijfers geven hoop, maar nu moeten we volhouden, meer dan ooit"

Ze benadrukt ook dat de socio-economische gevolgen van de coronacrisis niet klein zullen zijn. "Die zullen we voélen, en lang nadat de situatie genormaliseerd is", zegt ze. "Nu ondersteunen betekent de jobs van morgen veilig stellen. We zullen ze nodig hebben." De premier kondigt ook bijkomende maatregelen aan. "Vooral ter ondersteuning van de gezondheidssector."

Daarnaast zegt de premier dat we ons stilaan moeten voorbereiden op de overgang naar het gewone leven. "De terugkeer naar de normaliteit zal gradueel verlopen", zegt ze. "We hebben een lang proces van heropbouw voor de boeg." Er zal een voor en na-corona zijn, aldus Wilmès. "Of het nu gaat over de manier waarop we met elkaar omgaan of over de manier waarop onze samenleving functioneert. We moeten sterker uit deze beproeving komen."

Bekijk hieronder de integrale videoboodschap: