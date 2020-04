Queen spreekt de Britten toe in een uitzonderlijke tv-toespraak: "We will meet again" 

Ook de Britten moeten zo veel als mogelijk thuis blijven en hun sociale contacten op een laag pitje houden, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Maar de betere dagen zullen terugkomen", aldus de Queen. "We zullen onze vrienden terug zien, we zullen opnieuw met onze familie kunnen samenkomen, we will meet again (we zullen opnieuw ontmoeten)."

De koningin was in het groen gekleed, niet toevallig de kleur van de hoop. Haar speech was gericht aan het Britse volk en de inwoners van de (53) landen van het Gemenebest waarvan Elizabeth staatshoofd is. "We hebben eerder al voor uitdagingen gestaan, maar deze is anders. Deze keer hebben we een gemeenschappelijk streven met alle naties over de hele wereld, en gebruiken we daarvoor de fantastische wetenschappelijke vooruitgang en ons instinct om te genezen."