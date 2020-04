Homo erectus is ouder dan gedacht en leefde tegelijk met twee andere menselijke voorouders in Zuid-Afrika

De heuvels ten noordwesten van Johannesburg zijn beroemd voor de fossielen van mensachtigen die Hominini genoemd worden, en het gebied wordt daarom de 'Wieg van de Mensheid' genoemd. Een van de sites waar veel fossielen gevonden zijn, is het Drimolen Palaeocave System, een reeks van oude kalksteengrotten waarin druipsteen is afgezet en waarin 'veldklassen' worden gehouden om de fossielen op te graven.

"Tijdens onze opgravingen in het kader van de veldklas begon een student een verzameling fragmenten bloot te leggen. We konden zien dat het stukjes waren van een schedel maar we konden ze niet onmiddellijk identificeren", zei Stephanie Baker. Baker is een onderzoeker en doctoraatsstudent aan de University of Johannesburg en de medeleider van het opgravingsproject in Drimolen.

Fossielen die miljoenen jaren oud zijn, worden vaak in vele fragmenten teruggevonden, en dat was hier niet anders. Die fragmenten, meer dan 150 in dit geval, moeten ineengepuzzeld worden voor de onderzoekers met enig vertrouwen kunnen identificeren van welk soort organisme ze afkomstig zijn.

"In de loop van het onderzoeksseizoen, werden er meer en meer fragmenten gevonden en we begonnen ze in elkaar te passen. Niemand kon zeggen van wat dit het schedeldak was, tot op een nacht alles ineens in de juiste plooi viel en we beseften dat we naar een Hominini zaten te kijken", zei Baker. Het schedeldak kreeg de officiële benaming DNH 134 en de bijnaam 'Simon', naar Simon Mokobane, een lid van het opgravingsteam dat in 2018 overleden is.