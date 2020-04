Tijger in New Yorkse zoo besmet met het coronavirus: "Een hoest en mindere eetlust, maar alert en actief" 

"We hebben Nadia getest uit voorzorg en om bij te dragen tot een betere kennis over dit coronavirus", aldus de dierenarts van de zoo. Hij verwacht dat de dieren zullen genezen. De tijgers en leeuwen hebben een droge hoest en hun eetlust is verminderd, maar blijven voor de rest alert en actief met hun verzorgers.

Het gaat om het eerste positieve geval bij een dier in de Verenigde Staten en het is de eerste tijger waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. De zoo laat weten dat het niet geweten is hoe tijgers en leeuwen reageren op het nieuwe virus, verschillende soorten kunnen immers anders reageren. "Maar alle dieren worden strikt opgevolgd", klinkt het. Elders in de wereld zijn al enkele dieren besmet geraakt via hun baasjes. In België was dat bijvoorbeeld het geval bij een kat.

De Bronx Zoo is al sinds 16 maart gesloten voor het publiek. In New York woedt de corona-epidemie in alle hevigheid.