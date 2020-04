Twee personen aangehouden voor spuwen naar politie

Een vrouw is aangehouden nadat ze had gespuwd naar de politie. Eerder was ze betrapt toen ze in een filiaal van Carrefour in Berendrecht in de winkel aan het eten en drinken was. Ze spuwde naar het personeel en later ook naar politieagenten die ter plaatse kwamen. Later die dag spuwde er ook een man naar enkele politieagenten in Lier. Ook hij werd aangehouden.