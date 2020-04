Zomersolden worden wellicht uitgesteld naar augustus

Mimi Lamote van Mayerline zegt dat de crisis hard toeslaat. Immers, de vaste kosten blijven lopen maar er kan in de winkels niks verkocht worden door de coronamaatregelen. "We weten allemaal dat we het niet redden met de online verkoop, daarmee gaan we onze schulden niet betalen. Voor fysieke winkels ligt dat maar tussen en 5 en 15 procent van de omzet."

"De winkels zijn allemaal dicht. Het grote geld zit nu in de stock. Maar die is dood kapitaal. En we moeten ook de huur betalen, dat kost een fortuin." Lamote is daarom één van de bepleiters van soldenuitstel om de huidige stock nog kwijt te raken.