Al meer dan 10.000 doden door coronavirus in de VS, maximale capaciteit van gezondheidszorg in New York bereikt

De zwaarst getroffen staat is New York, waar gouverneur Andrew Cuomo op zijn dagelijkse persconferentie zei dat de maximumcapaciteit van wat de gezondheidssector in de staat aankan, vandaag bereikt is. Hij zal president Donald Trump vragen om het hospitaalschip van de marine, USNS Comfort, dat naar New York is gestuurd, nu ook gebruikt zou mogen worden om coronapatiënten te verzorgen. Tot nu toe was dat schip vooral bedoeld om mensen die aan andere aandoeningen lijden, te verzorgen en zo de ziekenhuizen in New York toe te laten om zich vooral te richten op coronapatiënten.

Er is echter ook een klein lichtje hoop: zo zei gouverneur Cuomo dat het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen lijkt te stabiliseren, wat de druk voorlopig niet verder zou doen toenemen. Cuomo liet verstaan dat er tenminste een plateau bereikt is en dat de verdere groei zou stagneren.